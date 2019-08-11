موديلات فساتين سواريه لتبدي أطول

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 مساءً - كثيرات لا يعرفن كيف يخترن الفستان المناسب لقوامهنّ، فيبدين بمظهر غير لائق . تختار كل سيدة لمناسباتها الفستان الذي يناسب قوامها، ويظهرها أكثر طولًا، خصوصًا صاحبات القامة القصيرة.

اختيار المرأة للفستان السواريه ليس أمرًا بالصعب على الطلاق، ولكنّ المهم هو تحديد شكل الجسم لكي تستطيعي اختيار الفستان الأنسب لكِ.

فساتين سواريه





فساتين سواريه للنحيفات



عرضت العلامة التجارية جوفاني باقة متنوعة من فساتين السواريه والسهرة، والتي تُظهر الفتيات بشكل أطول مما هي عليه، هي أيضًا مناسبة للغاية للفتيات النحيفات.

إن كنتِ ترغبين في إظهار طولكِ بالشكل الأمثل بالنسبة لكِ، لا تتردي في اختيار فستان بذيل طويل، واختاري الفستان أيضًا محدد للخصر بشكل جيد، وراعي دائمًا أن يكون الجزء السفلي من الفستان منفوشًا وملتحقًا به ذيل، سواء كان الفستان ضيقًا او الفستان منفوشًا، أو كان بصيحة السليت.

ارتداؤكِ لحذاء بكعب عالٍ أيضًا سيدعم من طولكِ بشكل كبير للغاية، وسيمنحكِ اطلالة خلابة بالفستان السواريه.

فساتين سواريه



نصائح لاختيار فساتين تزيدكِ طولًا:

-ارتداء الفساتين التي تكون رقبتها على شكل أحرف، والتي تساعد بدورها على بروز شكل الرقبة وطولها، ما يجعلهنّ تبدين أكثر طولًا وقامة.

-عدم اختيار الفساتين ذات الألوان الممزوجة أو المعجوقة، أو التي تكون مقسمة لأنصاف، لأنها ستجعلكِ تبدين أكثر قصرًا، لذلك اختاري فساتين لها لون واحد فقط.

-التسريحات المرفوعة لشعركِ ستجعل الفتاة القصيرة تبدو أكثر طولًا، كتسريحات ذيل الحصان في حال كان الشعر طويلًا، أما في حال كان الشعر قصيرًا ففي الإمكان تركه مفرودًا.



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فساتين سواريه

الفساتين المناسبة للفتاة قصيرة القامة

-على القصيرات ارتداء الثياب ذات الخصر العالي، ما يمنحهنّ قوامًا جميلًا ويخفي طولهنّ الحقيقي.

-اختيار الفستان الطويل أو التنورة الطويلة التي تمنح السيدة طولًا أكثر، حيث لا يظهر طول ساقها الحقيقي، وتبدو ذات قامة أعلى.

- انتعال حذاء له كعب عالٍ، ما يزيد من طول قامتها، لأنّ الكعوب العالية تمنح مظهرًا أكثر أناقة وجاذبية.

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