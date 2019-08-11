اختاري شنط الظهر لإطلالة عصرية وحيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 مساءً - أصبحت شنط الظهر قطعة أساسية في خزانة جميع السيدات، كونها تجمع بين الأناقة والعصرية وبين العملية، بخاصة وأنها تتناسب مع أغلب الاطلالات وتتوافر بجميع الأحجام.

وإن كنتِ قد اخترتِ اطلالة العيد، وأنتِ الآن في مرحلة اختيار الشنطة، يمكنكِ مشاهدة الصور التي جمعنها لكِ لشنط الظهر، لتستوحي منها ما يتناسب مع اطلالتكِ في عيد الأضحى والاستمتاع باطلالة عصرية حيوية مميزة.



أحجام شنط الظهر

Kendall Jenner



شنطة الظهر التي يمكن حملها باليد أو تعليقها على الكتف أيضًا، تأتي بأحجام مختلفة، إذ إنها تصغر كل ما كانت الاطلالة كلاسيكة، وتكبر كلما كانت الاطلالة عملية، إلا أنها عصرية وأنيقة في الحالتين ويمكن اعتمادها في مختلف الاطلالات النهارية والمسائية.



ألوان وأشكال شنط الظهر

Kourtney Kardashian



تميل شنط الظهر في غالبيتها نحو الستايل الهندسي الدقيق ذي الخطوط المستقيمة، ونجد الكثير منها مصنوعًا من جلد فاخر، أو من القماش، كما أنها تتوافر بألوان جميلة تتنوع بين الدرجات الفاتحة، أو الألوان الكلاسيكية الداكنة.



وقد أثبتت شنط الظهر مكانتها وحضورها كثيرًا مؤخرًا، حيث كانت الخيار المثالي للكثير من النجمات، وعليه، يمكنكِ اختيارها بدل الشنط التقليدية في العيد لأسباب عدة هي التالي:



اِختاري شنط الظهر في اطلالة عيد الأضحى لهذه الأسباب

Rihanna



- إنها قطع عملية، فهي لا تعيق الحركة ولا تثقل كاهل السيدة بوزن كبير. ولأنها عملية، فهي لا تمنع السيدة من أن تستمتع بوقتها بحرية ومن دون التقيد بحمل الشنطة.

- إنها قطع مريحة وطيّعة، فنظرًا لحجمها، يمكن حملها بطرق مختلفة، وهي الحليف المثالي للسفر والمشاوير الطويلة.

- إنها قطعة صحية، فكونها توزع الحمل بين الكتفين، فهذا يعني أنّ ظهر السيدة لن يعاني كثيرًا مع الحقيبة الناعمة.

- إنها قطعة عصرية، أي أنها تعكس روح العصر، وهو عصر السرعة والقطع العملية التي لا تتطلب الكثير من الجهد لتنسيقها مع الاطلالات المختلفة.

- إنها قطعة حيوية، تعكس روح الشباب، فهي غير تقليدية، بعيدة عن الستايل الكلاسيكي الجامد رغم احتفاظها بملامحها الراقية الأنيقة.