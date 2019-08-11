كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 مساءً - لم تعد أوليفيا باليرمو أيقونة للموضة فحسب، بل باتت مرجعاً في عالم الجمال والمكياج.



تدرك أوليفيا تماماً ما يليق بملامحها من ألوان وأساليب مكياج، وهو ما يجعل إطلالاتها أنيقة وراقية دائماً. كما أن ملامح وجهها الناعمة تسمح لها بإبرازها بشكل جذاب وهادئ. وهي تميل إلى الخيارات الناعمة وتبتعد عن المبالغة في التبرّج.

احصلي على مكياج ناعم لعيد الأضحى من وحي أوليفيا باليرمو مع هذه الخطوات البسيطة:



بعدما تتأكد من أن بشرتها نظيفة تماماً ورطبة، تستخدم أوليفيا برايمر لتحضيرها لاستقبال كريم الأساس الذي تختاره بتركيبة ناعمة ومشرقة في الوقت نفسه. تسعى أوليفيا للحصول على بشرة موحّدة اللون وخالية من الشوائب، من دون أن تترك طبقة سميكة على وجهها. بإمكانك أن تختاري كريم أساس Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating الذي يعمل على ترطيب البشرة وإخفاء الشوائب عنها.

مكياج ناعم لعيد الأضحى من وحي أوليفيا باليرمو



لمكياج عينيها، تختار أوليفيا ألواناً ترابية تناسب لونهما. بإمكانك أن تكتفي بظل واحد يغطي كامل الجفن، اختاريه باللون البني للحصول على مكياج عيون هادئ وأنيق. بإمكانك اعتماد لوحة ألوان Bobbi Brown التي تحتوي على ألوان ترابية جذابة.

مكياج ناعم لعيد الأضحى من وحي أوليفيا باليرمو



في بعض الأحيان تكتفي أوليفيا بقلم كحل جاف تزيّن به مكياج عينيها، ولكن إذا أردت أن تحصلي على مكياج بأسلوب هادئ ولافت في الوقت نفسه في عيد الأضحى ننصحك باستخدام أيلاينر سائل باللون الأسود. اختاري Lancôme Grandiôse Liner لرسم خط رفيع ومحدّد.

مكياج ناعم لعيد الأضحى من وحي أوليفيا باليرمو



تعشق أوليفيا الماسكرا وتعتبرها العنصر الأبرز في تجميل العينين، لذا هي تختار تركيبة مكثّفة للرموش، تزيد من جاذبيتها. اخترنا لك ماسكرا YSL Volume Effet Faux Cils The Curler التي تمنحك رموشاً كثيفة ومرفوعة إنما بمظهر طبيعي جداً.

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مكياج ناعم لعيد الأضحى من وحي أوليفيا باليرمو



لتضيء محيط عينيها تستخدم أوليفيا كونسيلر بتركيبة سلسة وناعمة، تمتد بسهولة على البشرة من دون أن تتكتّل. بإمكانك أن تختاري NARS Concealer الذي يغطي شوائب البشرة ويزيد من توهّجها.

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بعد الانتهاء من تطبيق مكياج عينيها، تكمل أوليفيا مكياج وجهها الناعم مع بلاش باللون الوردي- الخشبي او باللون الزهري الناعم. فهي تسعى إلى إضفاء لمسة مشرقة على وجنتيها دون أن تبدو كالدمية. اخترنا لك CHANEL Joues Contraste Powder Blush.

مكياج ناعم لعيد الأضحى من وحي أوليفيا باليرمو



الختام مع أحمر الشفاه الذي تختاره بلون يناسب مكياجها الناعم، قد يكون أحياناً باللون النيود وأحياناً أخرى مائلاً إلى الدرجات الزهرية. اخترنا لك MAC Lipstick باللون الوردي- الخشبي الذي يزيد من إشراقة المكياج مع الحفاظ على نعومته.

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