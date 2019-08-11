كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تحرص ليالي على اهتمامها بمظهرها ومكياجها العصري في جميع اطلالاتها اليومية، وفي المناسبات كذلك، حيث تتميز باختيار ألوان عصرية جريئة وتنسقها بطريقة مميزة.



وظهرت ليالي بـ ظلال جفون أصفر ورموش اصطناعية، وطلاء شفاه باللون البنفسجي، وأحمر خدود زهري، فبدت في غاية في التميُّز والجمال، وفي اطلالة أخرى زينت عينيها باللون الذهبي في مدمع العين، وباللون البني في بقية العين، واختارت اللون الأبيض لمنطقة أسفل العينين، مع طلاء شفاه باللون الفوشيا.

مكياج عصري على طريقة خبيرة التجميل السعودية ليالي



ولـ مظهر ناعم أنثوي، وضعت مستحضرات تجميل بدرجات اللون البني اللامع، وكحلًا سائلًا مسحوبًا باللون الأسود، وفي مظهر آخر وضعت على كسرة العين كحلًا ذهبيًّا ممدودًا لخارج العين، ووضعت في بقية العين لونًا بنيًّا بدرجتين، ولونًا أبيض تحت الحاجب، وأحمر خدود ذهبيًّا، وطلاء شفاه بنيًّا.



وأطلت بـ مكياج عين بني ورسمت نقشة نمرية بلمعة فضية على شكل الكحل "الأيلاينر"، مع أحمر خدود باللون البني وطلاء شفاه أحمر، وتجملت بمكياج بني داكن في شفتيها وعينيها، ووضعت كحلًا مسحوبًا باللون الأسود، وماسكرا للرموش، واختارت في اطلالة أخرى طلاء شفاه باللون المشمشي، وأحمر خدين باللون نفسه، مع ظل جفون بدرجات اللون البني.

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مكياج عصري على طريقة خبيرة التجميل السعودية ليالي



ولاطلالة عصرية اختارت طلاء شفاه باللون البني، وظلال جفون أخضر، ولوَّنت أسفل حاجبيها باللون الأصفر، واستخدمت رموشًا اصطناعية وأحمر خدين باللون البني، كما ظهرت بشفاه لامعة باللون الفوشيا، وزينت عينيها بلمعة زهرية، وفي مدمع العين وضعت كحلًا يميل للون الأصفر، وأكملته في آخر العين، وزينت شفتيها باللون البرتقالي وكذلك خديها، ووضعت درجات اللون البرتقالي على عينيها، واستخدمت قلم كحل سائل، مسحوب باللون البرتقالي، وتجملت بظل جفون أزرق مسحوب، وكحل أزرق داخلي، وأعلى كسرة العين تجملت بلمعة زهرية، مع أحمر خدين وطلاء شفاه باللون الفوشيا.

مكياج عصري على طريقة خبيرة التجميل السعودية ليالي

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