عطور نسائية بنغمات الفانيليا... ستعجبك بالتأكيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تشكل الفانيليا إضافة رائعة الى العديد من العطور، لذلك هي من النغمات التي تلاقي الكثير من الاهتمام من قبل الدور العالمية الحريصة على إصدار أجمل العطور النسائية التي ترضي ذوق المرأة العصرية والراغبة في أن تكون محط الأنظار أينما تواجدت.
فإن كنت من محبات رائحة الفانيليا، سنقدم لك في ما يلي مجموعة عطور نسائية بنغمات الفانيليا، لتختاري من بينها ما يعجبك.
Marc Jacobs Dot
عطر Dot من Marc Jacobs، هو عطر ناعم إنما ساحر، فهذا العطر الذي تم إصداره في عام 2012 هو ابتكار رائع في عالم العطور، إذ يشكل مزيجاً رائعاً من الأزهار وجوز الهند والفانيليا. يدوم هذا العطر المرتكز على الفانيليا طويلاً ليجعلك امرأة ملفتة وجذابة.
Dior Addict by Christian Dior
أُطلق هذا العطر في عام 2002، لكن تم تعديله في عام 2014. يتميز عطر Dior Addict برائحته الحلوة التي تمزج بين الفانيليا والأزهار. وعلى رغم أنه عطر ناعم ولطيف، إلا أن رائحته تدوم طويلاً، لا سيما إذا ما تم رشه على أماكن النبض في الجسم.
Angel by Thierry Mugler
أُطلق هذا العطر الذي يعتمد بشكل أساسي على الفانيليا، في عما 1992، ونظراً الى رائحته الخلابة التي تمزج بين الفواكه الطازجة والفانيليا وخشب الصندل والتوت البري والبرقوق وزنبق الوادي والعنبر والمسك، فقد حاز على الكثير من الجوائز العالمية. بإمكانك استخدام هذا العطر في أي وقت من النهار أو الليل، ورائحته تدوم لأكثر من ثماني ساعات.
Lush Vanillary Perfume
هذا العطر هو الخيار المثالي للحصول على رائحة الفانيليا الأنيقة، كما أنه يشتمل على نغمات إضافية تعزز من جمال رائحته الآسرة، وهي التونكا وخشب الصندل والكراميل المحروق.
Aerin Tangier Vanille
هذا العطر الذي يرتكز على الفانيليا بشكل أساسي خيار مثالي لاعتماده في المناسبات والسهرات. فرائحته الحلوة والآسرة تتميز أيضاً بلمسة رائعة من خشب الصندل. إنه عطر أنيق الى أبعد الحدود وسيمنحك عبقاً آسراً ومميزاً.
Atelier Cologne Vanille Insensée
يتميز هذا العطر برائحته الحلوة والحارة في الوقت نفسه، فهو يمزج بين نغمات الفانيليا وخشب البلوط والعنبر، والتي تشكل في ما بينها مزيجاً مفعماً بالأناقة والجمال. إنه عطر مثالي لكل الأوقات.
Berdoues Vânira Moorea
إن رائحة هذا العطر الدافئة والمركزة ستصبح أكثر وضوحاً عند ملامستها بشرتك، وبعد دقائق من استخدام هذا العطر ستلاحظين أيضاً عبق رائحة البرتقال اللذيذة. إنه عطر غني تدوم رائحته طويلاً وتضفي عليك أناقة لا مثيل لها.
Pacifica Island Vanilla
يمثل هذا العطر رائحة الفانيليا المنعشة الممزوجة بالشاي والياسمين، وتشكل هذه النغمات مجتمعة عبقاً هادئاً غير معقد، فإن كنت من محبات العطور المنعشة والناعمة، فإن عطر Pacifica Island Vanilla خيار مثالي لك.
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