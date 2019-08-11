تعرف على فوائد وأضرار تناول القهوة

يعتاد الكثيرون على تناول فنجان القهوة يوميًا، لكن مازال الحديث على التأثير الإيجابي والسلبي مستمر، إذ أظهرت أخر الدراسات أن تناول القهوة تحسن من الحالة المزاجية للإنسان كما أنها تؤثر بشكل إيجابي على الدماغ.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن "Medikforum"، أن الخبراء أشاروا بأن تناول القهوة دون سكر تعمل على التقليل من خطر الإصابة بمرض باركنسون، والأورام الخبيثة والسكري من النوع الثاني.
وتابع الخبراء أن تناول الكافيين قبل التمارين الرياضي تعمل على تحسين النتائج بسبب زيادة التركيز والذاكرة.
لكن القهوة لها أيضًا تأثير سلبي منها زيادة في ضغط الدم والكوليسترول، خاصة القهوة، التي يتم إعدادها باستخدام إبريق الضعط الفرنسي (فرنش برس)، ويمكن أن يزيد ذلك الكوليسترول، ويؤثر سلبًا على نظام القلب والأوعية الدموية.
وينصح عادة بعدم الإكثار من تناول القهوة مثل تطور القلق واضطرابات النوم والصداع.
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