المعز والكورنيش والتحرير.. أماكن تتجنبها الفتيات في العيد خوفا من التحرش

مع بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك، تستعد الكثير من الفتيات للخروج والتنزه برفقة صديقاتهن أو ذويهن، لكن شبح التحرش يطاردهن أحيانا ليبدل فرحتهن بمشاعر من الخوف والقلق، كما أنه يحجم من حركتهن خلال أيام العيد.

فتيات عٍدة رصدن بعض الأماكن لـ"هُن" لتجنبها خلال أيام العيد.

أماكن تتجنبها الفتيات في العيد

فتقول ريهام عبد الفتاح، 25 عامًا: "أي مكان في كورنيش مينفعش يتراح في العيد، وكذلك السينمات، ووسط البلد"، متابعة: "ممكن نروح المولات الكبيرة مبيكونش فيها حاجة خالص لأن في أمن".

وأضافت أمنية محمد، 24 عامًا: "الجناين والمولات والتحرير ووسط البلد"، في حين ردت "سماح سيد" 30 عاما: "الكورنيش طبعًا، ووسط البلد، والمعز، والفسطاط".

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ومن جانبها، علقت فاطمة أحمد، 23 عامًا، قائلة: "بالنسبة للإسكندرية بنتجنب تماما البحر من أول محطة الرمل بالمنشية لبحري بيبقى كله تحرش، ومناظر بشعة".

نصائح للتعامل مع المتحرش

كانت العميد نشوى محمود، رئيس وحدة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالقاهرة، وجهت نصائحها إلى الفتيات إذا تعرضن لأي مضايقة بعدم الرد على المتحرش، وسرعة التوجه إلى أقرب أمين شرطة موجود بالمنطقة، وأيضًا نصحت الفتاة بعدم التواجد في أماكن مزدحمة.

واتفقت معها الدكتورة منى مجدي، صاحبة مبادرة "احكي" في جامعة القاهرة، في توجيه بعض النصائح للفتاة لحماية نفسها من ظاهرة التحرش، حيث نصحت الفتيات بعدم السير في أماكن لا يعرفونها جيدًا خاصة في أوقات متأخرة.

وأضافت في تصريحاتها لـ"هن"، أن الفتاة يجب أن تدرك الأماكن القريبة من الشرطة، مشددة عليها إذا تعرضت لأي محاولة للتحرش بعدم التردد أو الخوف وسرعة الاستنجاد بمن حولها، حيث أكدت أن المتحرش دائمًا ما يتسم بالجبن، ويجب أن تتسم الفتاة باليقظة والحذر لمن حولها.