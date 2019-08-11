بـ"شاكوش وعصاية".. جدة تقتل أفعى في حديقة منزلها

اختفت الطيور وبدأت في النقصان، وكذلك السناجب، كانت الحديقة الخلفية للجدة جارلين آيسمان البالغة من العمر 89 عاما، وتعيش في تالاهاسي في فلوريدا تتناقص منها الحيوانات رويدا.

هذا الأمر أثار شكوك الجدة التي لديها 6 أحفاد و6 من أحفاد الأحفاد فبدأت في البحث والتقصي عن سبب اختفاء تلك الحيوانات، وقررت أن تراقب حديقتها لتفاجأ، بوجود أفعة ضخمة طولها حوالي مترين، تخرج من صندوق الطيور في حديقتها، بحسب "سكاي نيوز".

كانت تلك الأفعى تأكل فراخ الدجاج، والسناجب، حيث اختفت كل الطيور، وفي أحد الأيام قررت الجدة أن تنهي تلك المشكلة، بعد أن رأتها تخرج من بين غصون الأشجار، وأخذت تصرخ، وجدت بطنها منتفخا فتوقعت أنها أكلت من مزرعتها الصغيرة.

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تقول الجدة، إن تلك المزرعة تبعث لها الرغبة في الحياة، وتحب قضاء وقت ممتع تنظر إليها وإلى فراخها، فأدخلت ما تبقى من الطيور إلى بيتها لتمنع الأفعى من أكلها.

حينئذ شعرت الأفعى بالجوع فعلا وبدأت تخرج بحثا عن الطعام، فأخذت الجدة شاكوش وعصا خشبية وقتلت الأفعى الدخيلة، على رأسها.

مرت عدة أيام لتجد السناجب قد عادت مرة أخرى، وكذلك زاد عدد الدجاج والطيور من خارج المزرعة، وبدأت في الدخول إليها مرة أخرى.