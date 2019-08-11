بعد شهر من مرضها.. هيفاء وهبي بفستان "مكشوف" في حفلها بالسويد

بإطلالة جريئة، أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلها الغنائي الأخير بالسويد، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بالعديد من المواد المصورة قبل الحفل وخلال غنائها على المسرح.

وأطلت هيفاء بفستان "برتقالي" اللون، لامع، ومكشوف من منطقة الظهر، وذو فتحة جانبية طويلة حتى الخصر، مع ظهورها بشعر بني وتسريحة إنسيابية.

ونشرت الفنانة اللبنانية فيديو، خلال خروجها من أحد الفنادق، متوجهة إلى السيارة التي تنقلها إلى المسرح، معلقة باللغة الإنجليزية: "في طريقي إلى الجمهور المدهش"، فيما شاركت 10 مقاطع فيديو وصور لها خلال الحفل، وإلتقاط معجبيها العديد من الصور معها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد عن 680 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "المفروض تكوني اتعظتي من مرضك، وتبطلي تلبسي مكشوف"، و"طلتك مميزة كالعادة"، و"ملكة جمال".

في يونيو الماضي، أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مغادرتها المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها لمتابعيها حتى الآن، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وغرّدت هيفاء، قائلة: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها، بعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني"، موجّهة الشكر للصحافة والإعلام وجمهورها، وزملائها في الوسط الفني الذين دعموها خلال مرضها، كما اعتذرت عن عدم تمكنها من الرد على الاتصالات.

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وأضافت الفنانة اللبنانية: "فرحت كتير بكم الحب اللي شفته، حسيت إني هشفى بسبب دعواتكم، وشكر كبير من قلبي لكل طاقم المستشفى والأطباء، أنا خرجت من المستشفى ورجعت على البيت، المرحلة اللي قطعت فيها يارب ما يشوفها لا حبيب ولا عدو"، مستطردة أّنها حاولت تصوير مقطع فيديو خلال رحلة علاجها الأسبوع الماضي إلا أنّها امتنعت عن ذلك، حتى لا تثير قلق جمهورها عليها لظهورها في حالة وهن، وزادت: "قلبي ما طاوعني تشوفني دبلانة".

وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل كشف عن إصابة الفنانة هيفاء وهبي بوعكة صحية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" و"إنستجرام"، قائلا: "للأسف هيفاء فعلا مريضة.. كبدها تعبان كتير، وبحاجة لعلاج مكثف، ادعولها بالشفاء".