بـ"لوك ملفت".. سوسن بدر تهنيء متابعيها بعيد الأضحى المبارك

بتسريحة شعر ومكياج ملفتين للأنظار، أطلت الفنانة سوسن بدر في صورة جديدة، خلال تهنئة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت سوسن بتسريحة شعر "آلا جرسون" يجمع بين اللونين الرمادي والأبيض، بالإضافة إلى "مكياج" بسيط، بأنامل خبيرة تجميل المشاهير راشد، معلقة: "كل عام وأنتم بخير.. أضحى مبارك".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء "إنستجرام" مع التهنئة، التي حصدت ما يزيد على 3500 تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "طول عمرك جميلة وقمر"، و"نفرتيتي العصر الحديث"، و"كل سنة وأنتي متألقة ومميزة".

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ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.