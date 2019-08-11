أصحاب برج الأسد يُفضِّلون زهرة عباد الشمس لقربها من شخصيته

يفضل البعض الزهور ذات الألوان الفاتحة، مثل البيضاء أو الصفراء، لأسباب مختلفة منها الشعور بالراحة النفسية عند رؤية مثل هذه الزهور والتفاؤل بها، وقد يعتقد أن سبب تفضيل هذه الزهور يعود للأبراج الفلكية، لذا نتعرف على أسباب تفضيل برج الأسد لزهرة عباد الشمس، وفقاً لما ذكره موقع " teleflora ".

ويعتبر مواليد برج الأسد من الأشخاص الذين يتصفون بالاجتماعية والإبداع والقدرة على القيادة وطيبة القلب وكذلك الكرم، والصدق فى الحب، كما يتصف برج الأسد بالثقة بالنفس.

كما يتصف برج الأسد بالمرح والتفاؤل فضلا عن أنهم يتمتعون بابتسامة مميزة عن الآخرين، ونظراً للصفات الشخصية السابق ذكرها، يفضل مواليد برج الأسد، شراء زهور عباد الشمس، وذلك لأسباب مختلفة، منها إنها تتميز بشكل مختلف عن الزهور الأخرى حيث لونها الأصفر وكبر حجمها الملفت للنظر، لذلك يشعر برج الأسد إنها قريبة من شخصيته لحد ما، كما أنها تعطى إحساسا بالسعادة، والدفء، وهذا ما يحتاجه مولود برج الأسد.

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