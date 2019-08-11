بنطلونات البلاتسو تأتي في مقدمة الصيحات النسائية خلال موسم الصيف 2019

تتنوع موضة ملابس النساء الصيفية وتختلف الصيحات التي تبحث عنها كل فتاة أو سيدة، ومن هنا تتابع العديد من النساء عروض دور الأزياء العالمية للظهور بأحدث وأجمل الإطلالات، وفي هذا الصيف جاء في مقدمة تلك الصيحات بنطلونات البلاتسو.

بنطلونات البلاتسو palazzo هي سراويل نسائية طويلة بساق واسعة فضفاضة للغاية، تتميز بالراحة وسهولة الحركة كما أنها عملية كونها مثالية لأيام الصيف الحارة، وتتناسب مع مختلف المناسبات سواء العمل أو الخروج مع الأصدقاء، كما أنها مناسبة للغاية للمحجبات، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

وتنهي موديلات هذا البنطلون عصر الجينز الضيق الذي يبرز ويظهر عيوب الجسم والذي لا يليق مع أجسام بعينها، ليكون حلا للعديد من السيدات.

أقرأ أيضًا:

استلهمي إطلالات المناسبات المميزة من جيجي حديد

وظهرت موضة البنطلونات الواسعة للغاية في عروض أزياء ربيع وصيف 2019 بكل أشكالها وألوانها المختلفة سواء في الملابس النهارية أو المسائية.

ويمكن أن تكون بنطلونات بلاتسو مناسبة للخروج أو المناسبات النهارية، عندما يتم دمجها مع حذاء رياضي أبيض وقميص ملون سادة أو حتى منقوش، وهي الإطلالة التي تناسب أجواء العمل والمكتب.

وعند ارتدائها مع الكعب العالي، يمكن تنسيقها مع بلوزة من الحرير مع الأشرطة الرقيقة، وتناسب هذه الإطلالة حفلات المساء، كما أنها تمنح المحجبات سهولة وراحة كبيرة.

وينصح عند شراء البنطلون البلاتسو اختيار خامة الكتان الناعم للصيف لارتدائها مع الصنادل المسطحة وحقائب القش الرائجة للغاية أيضا هذا الموسم.

Advertisements

كما يجب الحرص على تجنب ارتداء بنطلون البلاتسو مع القمصان القصيرة والواسعة للغاية، إذ يفضل اختيار القمصان والبلوزات الضيقة منها، وتنسيقها مع الصنادل ذات الكعب العريض أو حتى الرفيع.

ومن أبزر دور الأزياء الذي ظهر في عروضها هذا الصيف بنطلون البلاتسو، Alberta Ferretti ألبرتا فيريتي التي تميزت تصميماتها بالواسعة للغاية والخصر العالي.

وتميزن تصميمات ستلا مكارتني بالطابع الذكوري، إذ تكونت من سترات مقترنة ببنطلون البلاتسو الواسعة وقمصان بيضاء.

ويبدو أن بنطلون البلاتسو لاقى إعجاب الكثير من النجمات والمشاهير العالميات، من أبرزهن فيكتوريا بيكهام، المحبة للموديلات والتصميمات الواسعة، التي اختارت ارتداء البنطلون البلاتسو مع قميص رجالي وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي الرفيع.

أما مقدمة البرامج والمغنية والممثلة الإيطالية سيرينا روسي، فاختارت الظهور ببنطلون جينز أنيق وخفيف من البلاتسو ونسقته مع بلوزة دون أكتاف "أوف شولدر"، لإطلالة نهارية رائعة.

وقد يهمك أيضًا:

النجتمان بريانكا وصوفي تظهران بنفس "بدلة البيجاما" من "فيكتوريا بيكهام"

إطلالة جذابة لـ"فيكتوريا بيكهام" بفستان في إحدى حفلات الزفاف