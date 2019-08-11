محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:- تعتبر الكبدة من الأكلات الأساسية التي يحرص علي تناول الكثيرون صباح أول أيام عيد الأضحى، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، طريقة سهلة لعمل الكبدة المقادير نصف كيلو كبدة بقري مقطعة مثل الشاورما فلفل اخضر واحمر فلفل احمر حار حسب الرغبة ملح فلفل 2 ملعقة زيت عباد الشمس كمون حسب الرغبة Advertisements 2 ملعقة كبيرة ثوم 2 ملعقة خل 2 ملعقة ليمون 2 خبز أسمر باجيت أوعيش بلدي اسمر طريقة التحضير - في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي نصف كمية الثوم وشوحيها جيدا. - ثم ضيفي الكبدة وقلبيها ثم تبليها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ثم ضفي الفلفل الاحمر والاخضر. - قلبيهم جيدا واتركيها حوالي 3 دقائق ثم ضيفي الخل والليمون والثوم وقلبيهم وقدميها ساخنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أول أيام العيد.. حضري الكبدة بهذه الخطوات البسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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