واجهي أيام الصيف الحارة بهذه الأقنعة لمعالجة مشاكل البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

خلال أيام الصيف الحارة، يحلو لنا قضاء الأمسيات وسط الورود والاستمتاع بعطلات نهاية الأسبوع المشمسة بعيداً عن أي مشقة، إلا أن لهذه الأيام وجهاً آخر؛ إذ يسبب الطقس الحار مشاكل عديدة للبشرة. لذا، نقدم لكِ حلولاً مجربة ومعتمدة من عارضات الأزياء والتي يمكنك أن تلمسي نتائجها بنفسك خلال عشر دقائق أو حتى أقل، وفقًا لمجلة "فوج".

وترى طبيبة الأمراض الجلدية المقيمة بمدينة نيويورك، فرانشيسكا فوسكو، أن فصل الصيف هو الوقت المثالي للاستغناء عن مستحضرات التجميل. وتوضح قائلةً: "تعتبر أقنعة الوجه الأداة المثالية في الصيف لتوحيد لون البشرة وجعلها تبدو أكثر امتلاءً".

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فمع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو تتسع مسام البشرة على حد قولها، ومن ثم، تتراكم عليها الشوائب والأتربة والدهون وبالتالي تظهر بشكل أوضح للآخرين، ولكن قبل الإقدام على استخدام قناع جديد منظف للبشرة، توصي فوسكو كل سيدة، أياً كان نوع بشرتها، بأن تختار منظفاً مقشراً، مثل مستحضر كيت سامرڤيل بقوامه المُحبب والسميك "للتخلص من خلايا الجلد الميتة وكشطها من على سطح البشرة والمسام حتى يتسنى لمكونات المستحضرات العلاجية التي ستضعها لاحقاً بالتغلغل عميقاً داخل البشرة.

وتنصح فوسكو صاحبات البشرة الجافة باستخدام چل أو قناع ورقي غني بحمض الهيالورونيك، مثل قناع نيتروجينا الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة واستعادة نضارتها، أو قناع الجيلي المصنوع من البطيخ الذي تقدمه غلو ريسيبي المناسب لهذا الفصل (والمعطر أيضاً) – فكلاهما مصممان لتهدئة البشرة وترطيبها عند ملامستهما للجلد.

وللبشرة الحساسة، توصي فوسكو باستخدام منتجات تهدئ البشرة وتخفف احمرارها، مثل القناع الجديد ميغا مشروم المهدئ للبشرة من أورجينز أو القناع العلاجي الساحر من كيبريس والمعبأ في برطمان، ولكن عليك “أن تجربي لمسة منه على يديك أولاً” – بحسب تحذير فوسكو – كي تتأكدي من أنه لن يسبب لك أي حساسية. هل بشرتكِ عرضة للإصابة بحب الشباب في الصيف؟ فقط اضغطي على الرابط واشتري قناع الطمي المنظف والمنقي للبشرة، مثل قناع ذيس ووركس العلاجي المضاد للملوثات والغني بمادة المالاكيت. وإذا كنت تعانين من بشرة باهتة وترغبين في استعادة إشراقها، فعليك استخدام قناع أوڤرنايت ميريكال من إس كيه، والذي يمنحك بشرة نضرة أثناء النهار.