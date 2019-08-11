طريقة عمل الحواوشي الضاني

استغلي لحم عيد الأضحى، وحضري لأولادك الحواوشي الضاني، بدلًا من شراءه من الخارج، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مكونات الحواوشي الضاني نصف كيلو لحم ضأن مفروم بصلة فلفل حار فلفل أخضر خبز بلدي قرفة بودرة زنجبيل بقدونس مفروم Advertisements ملح - فلفل أسمر طريقة تحضير الحواوشي الضاني اخلطي اللحم، مع البصل المبشور، والفلفل، والبقدونس، والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود. قومي بحشو الخبز، بالخليط السابق. يدهن الخبز بالزبدة السايحة. يوضع الحواوشي في الفرن حتى تمام النضج.

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