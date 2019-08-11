طريقة عمل اللحمة الباردة.. عرق فلتو

اللحمة الباردة من الأكلات السهلة والتي يمكن أن تكفي عدة أفراد خلال عزومات عيد الأضحى المبارك، احتفظي بعرق الفلتو لتحضير تلك الوجبة الشهية، بجانب اللحم الضاني وغيره من الأصناف كالرقاق، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير عرق لحمة باردة. المقادير عرق فلتو 2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم 4 فصوص ثوم مفرومة ملعقة صغيرة ملح وفلفل ملعقة صغيرة بهارات 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب 1/4 كيلو بصل مقطع كاروهات كوب ماء دافئ مكعب مرق لحمة طريقة التحضير اصنعي ثقوب داخل عرق اللحمة الفلتو، ولفيه بخيط جيدا. تبلي العرق بالبصل المفروم والقوم والملح والفلفل والبهارات، وضعي جوزة الطيب، وادخلي تلك التتبيلة داخل الثقوب التي صنعتيها. Advertisements يوضع داخل كيس نايلون في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل تركه ليلة كاملة. يلف عرق اللحمة الباردة بورق فويل مدهون زيت زيتون، واحرصي على عدم خروج أي سوائل منه. يدخل الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة عالية مع الحرص على الحفاظ على السوائل داخل الفويل. حول عرق اللحمة في الصينية، يمكنك تزويد المياه كل حين بحيث لا يحترق الفويل أو يلتصق في الصينية. يقدم ساخنا. طريقة تحضير الصوص البني يشوح البصل في الزبد حتى يصل للون الذهبي. يضاف عليه الصويا صوص. يتبل ببودرة البصل، وورق اللورا والملح والفلفل والزعتر، وحبهان مفروم. يضاف مرق اللحم ويترك الصوص ليغلي، يقدم مع اللحم. يمكن إضافة الفريش مشروم ليضفي مزيد من الطعم المميز. يمكن كذلك إضافة ملعقة من الدقيق للحصول على صوص أكثر سمكا.

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