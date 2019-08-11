بالتزامن مع طبخ اللحمة.. طرق التخلص من روائح الطعام في المنزل

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، والطبخ الذي يلازم تلك الأيام من لحوم ورقاق وفتة، تلتصق بالمنزل روائح أحيانا غير مرغوب فيها مثل البصل والثوم، ويقدم لك موقع "هن"، طرق التخلص من الروائح الكريهة بحسب موقع "ذا كيتشن"، المتخصص في شؤون المطبخ والمنزل.

غرف النوم

أغلقي غرف النوم وأبواب خزانة الملابس جيدا أثناء الطهي، لأن يمتص النسيج بسهولة الشحوم والروائح، ولا يمكن تنظيفه سريعا كما الأسطح الصلبة.

يضمن إغلاق غرفة النوم والأبواب قبل طهي عدم دخول أي شيء برائحة كريهة أو دهنية، إلى غرفة النوم أو السرير.

التهوية

أفضل طريقة لتجنب الروائح هي إخراجها مع الهواء في أسرع وقت ممكن، إذا كان لديك شفاط على البوتاجاز يجب استخدامه، وحتى مجرد فتح نافذة يساعد، خاصة إذا كنت تستطيع إعداد مروحة موجهة إلى النافذة، لدفع الروائح الخارجية.

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التنظيف فورا

امسحي البقع على البوتاجاز والسطح، واغسلي جميع أحواض الطهي الدهنية في أسرع وقت ممكن.

يمكن أن تُطهى التوابل الكاملة ذات الرائحة النفاذة مثل أعواد القرفة والقرنفل والحمضيات في بعض الماء على الموقد، للحصول على معطر هواء طبيعي تمامًا يحجب أي روائح طهي قديمة.

الخل والصودا

اتركي وعاء من الخل أو صودا الخبز أو القهوة على المنضدة طوال الليل.

لامتصاص الروائح العنيدة، اترك وعاءًا صغيرًا على المنضد مملوءًا بالخل الأبيض أو صودا الخبز أو القهوة، قبل الذهاب إلى السرير.

أي من الثلاثة سيبدد بشكل طبيعي أي روائح طهي متبقية في الصباح.