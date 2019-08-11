أعراض الدوالي

الدوالي من الأمراض المزعجة، وفي بعض الأحيان، لا تسبب الدوالي أي أعراض، بينما في أحيان أخرى تنتج مجموعة من الأعراض. تشمل الأعراض الشائعة:

آلام

آلام ساقين غير مريحة، ويحدث كذلك تورم القدمين والكاحلين، والدوالي هي سبب شائع لآلام الساق. كثيرا ما يصف الناس الألم بأنه ثقل أو وجع عميق، هناك درجات متفاوتة من الألم المرتبطة بالأوردة الدوائية.

تشنج

يحدث الحرق أو الخفقان، وتشنجات العضلات، وخاصة في الليل.

هرش أو حكة

تسبب الدوالي حكة في الجلد فوق المنطقة المصابة.

اللون

يحدث تغير في الجلد، ويميل اللون للأزرق، والأحمر، والموف.

تعب

ثقل أو تعب في الساقين.

تميل الأعراض إلى أن تكون أسوأ أثناء الطقس الدافئ، وفي وقت متأخر من اليوم، أو عندما يكون الشخص واقفًا لفترات طويلة.

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وبعض الناس يعانون من أعراض حادة، وأحد الحالات التي يمكن أن تسبب الألم تعرف باسم التهاب الوريد، والذي يحدث عندما تصبح الدوالي ملتهبة وتشكل جلطات دموية، تشمل العلامات التي تشير إلى إصابة الشخص بالتهاب الوريد:

ألم

الحرارة

صلابة

تغيير اللون

إذا انفجر الوريد، يمكن أن يتجمع الدم حول المنطقة المصابة وقد يتراكم الضغط والسموم.

في بعض الأحيان قد تتطور القرحة، أو قد تمزق جلد الشخص نتيجة للدوالي، والتي يمكن أن تكون مؤلمة للغاية.