منها البيض.. 9 أطعمة لشعر صحي وناعم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة "إن ستايل" أن جمال شعر المرأة ينبع من الداخل ويتزين جماله وصحته من خلال تناول الأطعمة الصحية.

وأضافت المجلة الألمانية أن العناية المفرطة والضغط العصبي، بالإضافة إلى التغذية غير السليمة تتسبب في فقد الشعر رونقه وجماله، موضحةً أن استعمال الشامبو والبلسم وأقنعة الشعر لها تأثير سطحي فقط، لذلك ينبغي تغذية الشعر من جذوره للحفاظ عليه من الناحية الصحية؛ حيث تصل العناصر الغذائية المهمة والمسؤولة عن تكوين خلايا الشعر عن طريق الدم.

وأشارت المجلة المعنية بشؤون الصحة والجمال إلى أن خلايا الشعر تحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية للقدرة على تكوين شعر جديد باستمرار. وكلما تغذى الجسم بعناصر غذائية أكثر نمى الشعر بشكل صحي بصورة أفضل. ولذلك تستعرض المجلة فيما يلي بعض الأطعمة التي تكسب المرأة شعراً صحياً ولامعاً.

-الأفوكادو

يعد الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالبيوتين، فيتامين الجمال، والذي يسهم في الحصول على شعر لامع وقوي. كما أن دقيق الشوفان والفطر والفول السوداني يعتبر من مصادر البيوتين الجيدة الأخرى.

-البيض

يتكون الشعر من الكيراتين، والذي يتألف من البروتين، لذا فإنه من المهم اتباع نظام غذائي غني بالبروتين لتكوين الشعر، فمَن يتناول بيضة واحدة يومياً يسد احتياجه اليومي ويضمن شعر أقوى.

-ماء جوز الهند

يمتاز ماء جوز الهند بانخفاض السعرات الحرارية وكثرة المعادن والفيتامينات والعناصر النزرة. كما يساعد على تقوية النسيج الضام، وذلك بالإضافة إلى تأثيره المُجدد للخلايا، ما له من تأثير إيجابي أيضاً على صحة البشرة والشعر.

-البقوليات

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يعد الزنك من العناصر المهمة لتكوين الكولاجين والكيراتين، وبالتالي فهو مفيد لنمو الشعر ويتوفر بصفة خاصة في البقوليات، مثل العدس والحمص، كما تعد بذور اليقطين من الأغذية الغنية بالزنك.

-اللحوم

تعد اللحوم الحمراء والدواجن من المصادر الجيدة لفيتامين "ب"، ولا سيما فيتامين "ب3" و"ب5" و"ب6"، المهم لصحة الشعر؛ حيث أنه يسهم في تنظيم إنتاج الإفرازات الدهنية وتنشيط عملية الأيض في جذور الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس.

-خميرة البيرة

لا تحتوي الخميرة على جرعة عالية من البيوتين وجميع فيتامينات "ب" المهمة والزنك فحسب، وإنما تشتمل على السيلينيوم أيضاً، وهو أحد العناصر النزرة، التي تدعم نمو الشعر. فكل ما عليك فقط إضافة ما يتراوح من ملعقة كبيرة إلى ملعقتين من خميرة البيرة إلى الموسلي أو السلطة.

-المأكولات البحرية

تحتوي الأسماك على الكثير من البروتين والحديد والأحماض الدهنية أوميغا 3، المهمة لصحة فروة الرأس، واليود، الذي يعزز من عملية الأيض.

-منتجات الألبان

تعد الزبدة والجبن والحليب من المصادر الجيدة لفيتامين "أ"، الذي يسهم في عملية التخلص من سموم الجسم ويعتبر من العناصر الضرورية لنمو الشعر.

-الخضراوات الخضراء

تعتبر السبانخ والكرنب من الخضراوات الغنية بالحديد وفيتامين "ج"، الذي يعزز من امتصاص الحديد. أما الحديد، فهو المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، وبالتالي إمداد الخلايا بالطاقة. وغالباً ما يكون نقص الحديد سبب إلحاق أضرار ببنية الشعر وسقوطه.