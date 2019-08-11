طريقة عمل فاهيتا اللحم بالعيش المكسيكي

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قبل حلول عيد الأضحى، تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة طهي فاهيتا اللحم في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير فاهيتا اللحم على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج طهي عبر قناة "سي بي سي سفر".
المقادير
شرائح لحم
عصير ليمون
جنزبيل
خل
بصل
ثوم
فلفل ألوان
طماطم
زيت زيتون
كزبرة خضراء
عيش مكسيسكي
ملح
فلفل
جبنة موتزريلا
فلفل حار
طريقة تحضير
- وضع شرائح اللحم في طاسة داخلها زيت ساخن على النار.
- إضافة شرائح من الفلفل والبصل والطماطم، بالإضافة إلى الثوم المفروم والجنزبيل والملح والكزبرة الخضراء المفرومة.
- دهن طبق مسطح بزيت زيتون، قبل فرد شريحة العيش المكسيكي عليه، لوضع شرائح اللحم المتبل والجبنة الموتزريلا، ثم لفها استعدادا لوضعها على شواية.
- إدخال العيش المكسيكي المحشو في الفرن لدقائق حتى يتغير لونه.
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