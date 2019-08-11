أعراض صديد البول وطرق العلاج

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"صديد البول" من الأمراض الشائعة، التي تشعر صاحبها بالوهن، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليوم بنشاط وحيوية.
"الصديد" الذي يصيب البول أثناء عملية الإخراج، ممثل في خروج مادة لزجة، تحمل اللون الأصفر أو الأخضر أو الأبيض، والتي تعدا إنذارا لإلتهاب المثانة، خاصة بالنسبة المرأة، فهي أكثر عرضة للإصابة بالصديد عن الرجال.
وفيما يلي أعراض الإصابة بصدد البول وطرق العلاج، وفقا لما ذكره موقعي hopkins medicine، وweb md الطبيين:-
أعراض صديد البول
- نزول بول قاتم اللون.
-خروج رائحة كريهة مع البول.
- التبوّل باستمرار.
- التألم عند التبوّل.
علاج الإصابة بالصديد في البول
- شرب الماء باستمرار على مدار اليوم.
- تناول العصائر والسوائل باستمرار.
- تناول المضادات الحيوية المناسبة، عقب استشارة طبيب مختص.
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