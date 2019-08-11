"لوك العيد".. نصائح خبيرة تجميل للمراهقات لاهتمام بمظهرهن

ترغب الكثيرات من الفتيات خاصة المراهقات في التزين ووضع مساحيق التجميل، للظهور بمظهر أجمل في أيام عيد الأضحى المبارك "لوك العيد"، لكن البعض منهن يبالغ في استخدام مستحضرات التجميل، ويظهرن في شكل أكبر من عمرهن الحقيقي.

ولتجنب ذلك قالت بهية المغربية، خبيرة التجميل، لـ"هُن"، إن الفتاة في مرحلة المراهقة يجب ألا تضع الكثير من مستحضرات التجميل على بشرتها، ويقتصر استخدامها على الروج والكحل فقط، والابتعاد عن وضع الفونديشن "كريم الأساس" والكونتور الباودر.

وتابعت خبيرة التجميل، أن اعتياد المراهقات على وضع مستحضرات التجميل بكثرة وهن في سن صغير، سوف يضرهن كثيرًا فتظهر تجاعيد البشرة ويؤدي إلى إرهاقها مبكرًا.