8 نصائح لمرضى المرارة في العيد

على الرغم من انتظار العديد لتناول الفتة واللحوم، في اليوم الأول من عيد الأضحى، إلا أن الأمر قد يسبب بعض المشكلات للذين يعانون من التهاب المرارة.

ويقدم "هُن" نصائح لمرضى المرارة في العيد، بحسب ما ذكرها "Mayo Clinic":

نصائح لمرضى المرارة في العيد

تناول اللحوم الحمراء قليلة الدهن.

ممارسة التمرينات الرياضية عقب تناول اللحوم.

تناول الخضراوات والفواكه بكثرة.

تجنب الحليب، ومشتقاته الكاملة الدسم.