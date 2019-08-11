مرض النوم أو داء المثقبيات الأفريقي البشري، الذي قد يؤدي إلى الوفاة إذا ما تُرك بدون علاج، ينتقل هذا المرض عن طريق لدغة ذبابة الـ"تسي تسي" التي توجد في قارة أفريقيا.

يواجه سكان المناطق الشرقية والغربية والوسطى من القارة الأفريقية، وخاصة المناطق الريفية، مخاطر الإصابة بهذا المرض.

Advertisements

أعراض مرض النوم

ذكرت منظمة الصحة العالمية عدة أعراض لهذا المرض وهي:

الحمى

ظهور قرحة حمراء على الشخص الملدوغ في غضون بضعة أسابيع.

تهيّج الجلد.

تورم في العقد اللمفية.

وجع في العضلات والمفاصل.

صداع.

كما أوضحت المنظمة، أن استمرار الإصابة قد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى حدوث تغير في شخصية المريض واضطراب في ساعته البيولوجية، وصعوبة في المشي والكلام، وربما يودي في النهاية إلى الموت.