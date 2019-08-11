طريقة عمل بارفيه اللوتس

البارفيه حلوى فرنسية، يحبها الكبار والصغار، ومناسبة لفصل الصيف نظرًا لأنها تقدم باردة، ويقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل البارفيه بزبدة وبسكويت اللوتس. مكونات بارفيه اللوتس برطمان زبدة بسكويت اللوتس كوب لبن صفار بيض فانيليا ملعقة كبيرة كاكاو ملعقة كبيرة نشا قطع بسكويت اللوتس Advertisements للوجه نصف كوب لبن علبة لبن مكثف محلى مغلي كريمة مخفوقة طريقة تحضير بارفيه اللوتس ضعي اللبن مع الكاكاو والنشا على النار وقلبيهم جيدًا حتى الغليان ويصير قوامهم ثقيلا. صبي الخليط الساخن على صفار البيض المخفوق وقلبيهم بسرعة. ضعيهم مرة أخرى مع بقية الخليط على النار مع استمرار التقليب. ارفعيه من على النار وأضيفي إليه زبدة البسكويت واتركيه قليلًا ليبرد، ويخفف الكراميل بقليل من اللبن. في برطمان التقديم ضعي بسكويت اللوتس المطحون وعليه خليط الزبدة. أضيفي طبقة بسكويت خفيفة، ثم الكراميل، وقدميه باردا بعد تزيينه بقطعة بسكويت.

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