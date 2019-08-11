علي طريقة الشيربيني.. طريقة تحضير طرب محشي بفلفل وجبن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- في عيد الأضحي تُقدم الكثير من الوجبات الخاصة باللحوم، منها الطرب واللحم المفروم والكبدة، وهذه الوصفة تناسب الكثير بسبب وجود الجبن والفلفل، فهذا يجعل للطرب طعم ونكهة مختلفة على طريقة الشيف الشربيني. مقادير طرب محشي فلفل وجبن: - كيلو لحمة مفرومة - 200 جرام بصل مفروم - 100 جرام ثوم وبصل بودرة - قطعة جوزة الطيب - فلفل حار حجم صغير - كيلو جبنة شيدر احمر Advertisements - ربع كيلو جبنة موتزاريلا - ملح وفلفل طريقة تحضير طرب محشي فلفل وجبن: - يقور الفلفل الحار ثم يخلط الثلاث أنواع جبن - ثم توضع الجبن في كيس حلواني ويحشى الفلفل بخليط الجبن - في الكبة يفرم البصل مع الثوم والبهارات ثم تضاف اللحمة المفرومة - ثم تفرم جيدا حتى تصبح مثل العجينة ثم يوضع بداخلها الفلفل المحشي - ثم يضاف عليها منديل الطرب ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم ويقطع

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