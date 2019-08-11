منها السلمون.. 3 أنواع من الأطعمة تعوض نقص فيتامين D

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
يعاني البعض من نقص الفيتامينات وخصوصًا فيتامين D الذي يسبب نقصه مشاكل صحية عديدة منها الإرهاق والتوتر، وبالتالي يؤثرذلك على صحتك كالشعور الدائم بالاكتئاب وارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم.
وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في اكتساب فيتامين D الضروري للجسم، نذكرها خلال السطور التالية، بحسب ما جاء بموقع "العربية":
سمك السلمون
يعد هذا النوع تحديداً من السمك مصدراً أساسياً لفيتامين D فهو يقوي العظام ويحسن أداء الدماغ، كما أنه يُعتبر بمثابة مضاد للاكتئاب ويحسن الذاكرة.
البيض
تناول البيض مرتين في الأسبوع على الأقل ولا تتخلى أبداً عن الصفار فهو مصدر مثالي لفيتامين د، فهو ينظم الجهاز العصبي والأوعية الدموية، ويحسن نمو الشعر.
الحليب
الحليب وجميع أنواع الأجبان والألبان فهي غنية بفيتامين D وتمتصها العظام بكل سهولة.
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