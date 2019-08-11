أعراض مرارة الفم وأسبابها

يواجه العديد من الأشخاص، أزمة مرارة الفم، حيث يصعب عليهم تذوق الأطعمة، فضلًا عن الشعور بالمرارة في كل مرة يتناولون فيها الطعام أو الشراب، وهو تغير حاسة التذوق بشكل مستمر في الفم، والتي قد تؤثر كل هرمونات الجسم ونوع الغذاء والأدوية المختلفة في وظيفة حاسة التذوق، وهُناك العديد من الأسباب المرضية التي تُسبب هذا الشعور، عليك معرفتها للتخلص من تلك المشكلة.

أسباب مرارة الفم، وفقًا لموقع "healthline".

الإمساك

قد يؤدي تفاعل أدوية الإمساك، مع بعضها البعض، إلى الشعور بإحساس مُر.

جفاف الفم

وذلك بسبب قلة اللعاب، أو الامتناع عن الطعام والشراب لفترة، الأمر الذي يؤدي للجفاف، وينتج عنه الإحساس بمرارة الفم.

ارتجاع المريء

وذلك بسبب ارتفاع الحامض الموجود في المعدة للمريء، ما يسبب مرارة الفم عادةً.

مشاكل الأسنان

كالتهابات الفم، واللثة، والإصابة بالخراج، الأمر الذي يؤثر على رائحة الفم، ويسبب الإحساس بالمرارة في بعض الأحيان.

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اضطراب الهرمونات

تؤثر اضطرابات الهرمونات، على أجهزة الجسم، خاصة خلال فترة الحمل، والتبويض، والدورة الشهرية أيضًا، وقد تؤثر على المذاق.

الأدوية

خاصة أدوية الفيتامينات، والمُضادات الحيوية، فتفاعل بقايا الدواء إلى اللعاب، يترك الشعور بالمرارة في الفم.

أعراض مرارة الفم

روائح كريهة من الفم

لا يقتصر الأمر على الشعور بالمرارة فقط، ولكن يزداد الفم في إنبعاث روائح كريهة من داخله، والتي قد تنتج عن وجود سبب مرضي يصيب الشخص.

الرغبة في التقيؤ

يحدث هذا نتيجة الطعم المر والسيء في الفم، ينتاب المريض شعوراً بالرغبة في التقيؤ، لفقدانه السيطرة على نفسه.

قلة الرغبة في تناول الطعام

يشعر الشخص ببقلة رغبته في تناول الطعام لأنه أثناء تناول الطعام، يزداد الشعور بمرارة الفم وتصبح عملية المضغ والبلع مزعجة.