من رانيا يوسف لـ"جينيفر".. السوشيال ميديا تشتعل بسبب بطانة "لوبيس"

كان لظهور الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أمر مثير للجدل، بسبب إطلالتها، حيث ظهرت بفستان شفاف "دون بطانة" أشبه بملابس السباحة، كشف عن عدة مناطق بجسدها، مما جعلها تتربع محركات البحث على الأنترنت، حينها، لفترات طويلة.

"البطانة اترفعت" بتلك الكلمة وصفت "رانيا" الأمر المُسبب لحدوث هذا الجدل، موضحة أن بطانة الفستان الشفاف كان السبب وراء ما حدث.

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل رفع بعض المُحامين بلاغات ضدها، باتهامها بنشر الفسق.

عودة البطانة من جديد

على الرغم من انتهاء الأمر، إلا أن بات اسم الفنانة يتردد حاليًا عقب مرور 9 أشهر، بسبب إطلالة النجمة العالمية جينيفر لوبيس، والتي ظهرت بها مساء أمس، خلال حفلتها بمدينة العالمين في الساحل الشمالي.

جمبسوت لامع، بتوقيع "Versace" كشف أكثر مما خفى، بأكمام شفافة لامعة، وفتحة صدر واسعة، ستر ساقا واحدة، وكشف عن الأخرى كاملة، هكذا تألقت الفنانة العالمية أمس، المشهد الذي أعاد الأذهان لإطلالة نظيرتها، رانيا يوسف.

الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سبب تقبل إطلالة جينيفر، والهجوم على الأخيرة.

رواد مواقع التواصل يغضبون للتفرقة

لم تمر إطلالة جينيفر مرور الكرام، على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يهاجموها، بقدر ما هاجموا السكوت عنها، مقارنة بإطلالة رانيا، التي وصفوها بالـ"ملاك" بجانبها.

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فعلقت إحداهم: "جينفير لوبيز حرفيًا مكنتش لابسة لبس يناسب ثقافة بلدنا المتعارفة، مع إنها أكيد عارفة ثقافتنا، ولم يخرج أي محامِ يقول إن ملابسها خدش حياء مجتمعنا وأنا عندي أحفاد لم يمكنني أجعلهم أن يشاهدوا أحد يرتدي هذه الملابس، زي ما عمل مع رانيا يوسف اللي مقارنة بجينفير ملاك".

وتابعت: "عشان رانيا بتاعتنا وجينفير مش بتاعتنا، فالمجتمع العربي ينبهر بتحضر وجمال جينفير ويذم رانيا يوسف".

وأضافت أخرى: "طبعًا هنلاقي حجة أن مجتمع جينفير بيسمح بكده فطبعًا هنسيبها في بلدنا تلبس اللي هي عايزاه، ولكن مجتمعنا وثقافتنا مش بتسمح كدة، بس الثقافة اللي تمنع الست أو الراجل من التعبير عن أنفسهم متبقاش ثقافة ولا يبقي مجتمع".

وتابع آخر: "لست معترضا على حفل جينفير لوبيز، لكني معترض فقط على مجموعة المحامين الذين قدموا بلاغ للنائب العام على فستان رانيا يوسف وتعرضها لعقوبة الحبس نتيجة لذلك".

استشاري نفسي.. جينيفر ضيفة عندنا

هكذا علقت الاستشاري النفسي، زينب المهدي، قائلة: "الشعب العربي أو المصري على وجه التحديد، دايمًا بيراعوا انهم عرب، متمسكين بدينا وبمعايير وتعاليم المجتمع دي حاجة الحاجة، عشان كدة ممكن ينتقدوا اللي مننا".

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "جينفر ضيفة في البلد هتحيي الحفلة وتمشي والمعروف عن الأجانب إنهم اجرأ ودايما يفعلون كل ما يحلوا لهم، والناس عارفة إن دي تعاليم مجتمع جينيفر، اللي أبرزها الحرية بشكل مطلق".