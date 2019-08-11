لا تثق في غلايات المياه بالفنادق.. البعض يستخدمها لغلي الملابس الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لا أحد يستطع الاستغناء عن غلاية المياة التي تصنع الشاي، ولكن هل تعرف مدى خطورتها خصوصًا المستعملة في غرف الفنادق؟

قيّم خبير طبي مدى نظافة هذه الغلايات، ووجد أنها تحتوي على كمية هائلة من البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض، خاصة بعد أن انتشرت شائعات عن استخدامها من قبل بعض العملاء لغلي الملابس، وتحديداً الملابس الداخلية.

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وعادت هذه القضية لتشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد أن كشفت إحدى النزيلات، أنها استخدمت غلاية الماء في غرفتها بالفندق لغلي ملابسها الداخلية، لأنها لم تكن تملك غيارات كافية، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة ميرور البريطانية.

وأثار هذا التصرف استياء واشمئزاز العديد من مستخدمي تويتر، ليس فقط لأن المرأة قامت بغلي ملابسها الداخلية المتسخة داخل الغلاية التي تستخدم لتحضير المشروبات الساخنة، بل لأنها قامت أيضاً بنشر صورة لما فعلت على الموقع وتفاخرت بفعلتها.

وذكر بعض المعلقين على المنشور روايات أخرى ستجعلك تفكر كثيراً، قبل أن تستخدم غلايات الماء في الفنادق. وقالت إحدى المعلقات "زوجي يعمل في أعمال التنظيف بأحد الفنادق، وبناءً على مشاهداته أقول لكم: لا تستخدموا غلايات الماء في الفنادق على الإطلاق".