محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
لا أحد يستطع الاستغناء عن غلاية المياة التي تصنع الشاي، ولكن هل تعرف مدى خطورتها خصوصًا المستعملة في غرف الفنادق؟
قيّم خبير طبي مدى نظافة هذه الغلايات، ووجد أنها تحتوي على كمية هائلة من البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض، خاصة بعد أن انتشرت شائعات عن استخدامها من قبل بعض العملاء لغلي الملابس، وتحديداً الملابس الداخلية.
وعادت هذه القضية لتشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد أن كشفت إحدى النزيلات، أنها استخدمت غلاية الماء في غرفتها بالفندق لغلي ملابسها الداخلية، لأنها لم تكن تملك غيارات كافية، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة ميرور البريطانية.
وأثار هذا التصرف استياء واشمئزاز العديد من مستخدمي تويتر، ليس فقط لأن المرأة قامت بغلي ملابسها الداخلية المتسخة داخل الغلاية التي تستخدم لتحضير المشروبات الساخنة، بل لأنها قامت أيضاً بنشر صورة لما فعلت على الموقع وتفاخرت بفعلتها.
وذكر بعض المعلقين على المنشور روايات أخرى ستجعلك تفكر كثيراً، قبل أن تستخدم غلايات الماء في الفنادق. وقالت إحدى المعلقات "زوجي يعمل في أعمال التنظيف بأحد الفنادق، وبناءً على مشاهداته أقول لكم: لا تستخدموا غلايات الماء في الفنادق على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر لا تثق في غلايات المياه بالفنادق.. البعض يستخدمها لغلي الملابس الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.