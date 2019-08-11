رحلة سوسن بدر مع "الشيب" مستمرة: "صبغته أبيض ورمادي ثم أشقر"

قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك، فاجأت الفنانة سوسن بدر جمهورها بـ"لوك" جديد، يحافظ على شعرها الأبيض، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت سوسن بلون شعر "أشقر فاتح" ممزوج بخصلات من الشعر الرمادي والأبيض، مع ارتدائها عقد من اللؤلؤ الأبيض، وأزياء "فورمال" فاتحة اللون، معلقة باللغتين العربية والإنجليزية: "بحب اللؤلؤ جداً.. مستحيل أن أظهر بِطَلة خائطة مع خبيرة التجميل راشد".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع "نيو لوك"، الذي حصد ما يزيد على 7100 تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "أنتي أحلى من اللؤلؤ"، "أنتي فنانة راقية ومميزة"، و"حضرتك أجمل ست في الكون"، و"أنتي فنانة عظيمة بكل المقاييس، مفيش دور بتعمليه شبه التاني، كل شخصية بتتقنيها بطريقة مرعبة، وجودك فيه نجاح وثراء وقيمة كبيرة في أي عمل، حضرتك ملكة الدراما بدون منافس".

سوسن و "الشيب"

"لوك الشيب" لم يكن الأول للفنانة القديرة، فمنذ أيام، أطلت "سوسن" بأزياء فاتحة اللون، مصنوعة من الساتان، مع شعر "ألا جرسون" يجمع بين الرمادي والأبيض، مع اختيارها مكياج "هاديء"، خلال استعدادها للظهور كضيفة في برنامج "القاهرة اليوم"، معلقة باللغة الإنجليزية: "لا أبالي بشعري الرمادي"، عبر إنستجرام.

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ومنذ أسبوعين، أطلت "سوسن" بمكياج "سموكي" ثقيل بأنامل خبيرة تجميل المشاهير "رشاد"، وفستان "أوف شولدر"، يجمع بين الأزرق والأسود، من دار أزياء dstore، خلال استضافتها في برنامج الإعلامية بوسي شلبي، على قناة "المحور".

كما ظهرت الشهر الماضي بتسريحة "ألا جرسون"، وغَلب على شعرها اللون الرمادي، معلقة عبر "إنستجرام": "كيمي شال شعري خالص، عايزة اعرف رأيكوا فيه"، في إشارة إلى مصفف الشعر kimi safadi.

استعدادا لدورها الجديد في فيلم "أولاد رزق"، بجزئه الثاني، ظهرت سوسن بإطلالة غير تقليدية، معتمدة على "بيج هير" يحمل اللون الرمادي الفاتح، جعلها تشبه العديد من الشخصيات الكارتونية والفنانات العالميات، مثل النجمة ليدي جاجا، والفنانة العالمية ميريل ستريب في فيلم The Devil Wears Prada، وجلين كلوز في فيلم 102 Dalmatians.

رأي سوسن بدر في الشعر الأبيض

علقت سوسن على ظهورها بالشعر الأبيض في الأدوار الدرامية وحياتها الشخصية، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة CBC، في 3 يونيو الماضي، قائلة إنّ قرار ظهورها باللوك جاء بسبب مسلسل "زي الشمس"، إذ قررت عدم صبغ شعرها بالكامل عقب وفاة ابنتها "فريدة" في العمل الدرامي لتتخلله شعرات بيضاء، حتى يصل حزنها وإهمالها لنفسها إلى الجمهور.

وتابعت سوسن: "بعد ما خلصت المسلسل ببص في المرايا قلت أنا مرتاحة كده، والحمد لله شعري بالمظهر ده عاجب الناس بمختلف أعمارهم، ده أقرب ليا وأقرب لحقيقتي دلوقتي، دي أنا دلوقتي، أنا فعلا مش سايبة الشعر الأبيض عشان أكبر نفسي، هو ده أنا حاليا".