الامارات | أفراح الكلباني والعلوي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكلباني والعلوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة سيف ناصر سيف الكلباني، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها عبدالعزيز إلى كريمة المرحوم عبيد سليم محمد العلوي. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح الهيلي في العين، عدد من أعيان الكلباني والعلوي، والمسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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