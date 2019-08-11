الامارات | أفراح الدرعي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الدرعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة حميد عبدالله حميد الدرعي، بمناسبة زفاف نجلها موسى إلى كريمة محمد سالم عبدالله الدرعي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح الظاهر في العين، عدد من الشيوخ وأعيان قبيلة الدرعي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
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