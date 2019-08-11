الامارات | أفراح الشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد سيف الشامسي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله حامد إلى كريمة سيف مانع الشامسي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح زاخر في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلة الشامسي وحشد من الأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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