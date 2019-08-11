الامارات | بالصور.. فرحة العيد.. لا تنسى أحداً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاهد فرح بالعيد، وهدايا أيام مباركة سعيدة لا تنسى أحداً.. حتى ولو كان صبياً سورياً في مخيمات النزوح، يجرّب ملابس مستعملة، ليقضي بها العيد.. المناسبة التي توحّد ملايين في العالم الإسلامي، وأي بقعة في الأرض تردّد مع الحجيج «الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيراً.. والحمد لله كثيراً.. وسبحان الله بكرة وأصيلاً». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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