الامارات | طارق المنهالي يعيّد على الجمهور بـ «الراقي»

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق المنهالي يعيّد على الجمهور بـ «الراقي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الفنان الإماراتي، طارق المنهالي، أغنيته الجديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي تحمل عنوان «الراقي»، وهي من كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وألحان المنهالي. وتحمل كلمات الأغنية معاني المحبة والغزل، ولُحنت وغُنيت بالطابع المحلي الشعبي.
وسبق للفنان المنهالي أن تعاون مع الدكتور العتيبة في أعمال عدة تحمل الطابع الوطني، من بينها: عيالة علم - يوم الشهيد - أسعد شعب.
وأكد الفنان المنهالي أن هناك أعمالاً أخرى ستجمعه بالدكتور العتيبة وهي قيد التنفيذ حالياً.
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