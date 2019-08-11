الامارات | تلفزيون دبي ينقل بهجة العيد على الهواء مباشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون دبي ينقل بهجة العيد على الهواء مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة أعد باقة برامج خاصة ستبث على مدار أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى أن البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشات وإذاعات تلفزيون دبي، تعكس السعي الدائم لتقديم الأفضل ونقل بهجة العيد في دبي ومختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى الحرص على مشاركة الجمهور بكل فئاته بهذه الأجواء من خلال مجموعة البرامج الخاصة.

ونوه بخصوصية عيد الأضحى، وسعي كل قناة تلفزيونية وإذاعية إلى تقديم هويتها الخاصة عبر مجموعة البرامج التي أنتجتها عبر فرق عملها المتخصصة، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية تعتبر شريكاً أساسياً في تقييم جميع الأعمال البرامجية والفنية التي يحرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تقديمها للجمهور، آخذاً بعين الاعتبار الآراء المتعددة التي تعكس البنية الصحيحة التي على أساسها يتم إنتاج هذه المواد التلفزيونية والإذاعية والرقمية وفق أعلى المعايير التي ترتقي بالذوق الجماهيري العام، واعداً الجمهور ببرامج نوعية جديدة في الدورات البرامجية المقبلة.

موضوعات منوعة

ومنذ بداية موسم الحج، حرص تلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية على إعداد مجموعة من البرامج الدينية والاجتماعية الخاصة بهذه المناسبة، منها: «عيش الحرم»، و«الرحلة الحجازية» و«الركن الخامس»، وصولاً إلى النقل المباشر لوقفة يوم عرفة، وبث مجموعة من البرامج والفواصل والمقاطع الخاصة بهذه المناسبة.

ومع إطلالة أول أيام عيد الأضحى، ستتولى كلٌّ من شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي وتلفزيون نور دبي، نقل وقائع صلاة العيد من دبي، يلي ذلك نقل صلاة العيد من مكة المكرمة، ليتم بعدها الانتقال مباشرة إلى البرنامج الخاص «صباح العيد»، الذي يفتتح أولى فقراته، بالنقل المباشر لاستقبال أصحاب السمو والشيوخ جموع المهنئين بالعيد، ليتابع بعدها الجمهور مجموعة التقارير والتغطيات الخاصة بأجواء العيد مع المذيعين: ميثاء إبراهيم، ورحاب المهيري، وفيصل صالح، ومشعل القحطاني، إلى جانب مجموعة من الضيوف في الاستديو للحديث عن أجواء عيد الأضحى في الإمارات والعالم العربي.

ليتابع بعدها الجمهور، على قناة سما دبي، الحلقات الخاصة من برنامج «هنى وعافية». وطيلة أيام العيد ستبث الحلقات الخاصة من برنامج «صيف مدهش» من تقديم الأطفال: يوسف آل علي، وميرة النقبي، وعائشة العبيدلي، وعلياء حارب، وعلى مدار ساعة تلفزيونية كاملة من مدينة مدهش الترفيهية في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن يحين موعد بث حلقات العيد الخاصة من البرنامج الشبابي «12/‏8» مع المذيعين: غانم الشامسي، وحنان البلوشي، ومروان الشحي، ونبيل أيوب، وزينب العجمي، وسارة البلوشي، والعديد من الموضوعات الشبابية المتنوعة ما بين السياحة والرياضة والفنون الاجتماعية، وأخبار التكنولوجيا والعلم، وبما يعكس الروح الشبابية في الحديث عن أجواء العيد، في الوقت الذي ستتخلل فيه الحلقات الخاصة مجموعة من التقارير والمفاجآت الشبابية.

وسيقدم الإعلامي الإماراتي أحمد الكتبي برنامج «العيد في دبي» طيلة أيام العيد. وسيستمر البرنامج التراثي «البراحة» في تقديم حلقاته الخاصة بعيد الأضحى مع المذيعة ليلى المقبالي والباحث والمذيع الإماراتي جمعة بن ثالث، في عودة لذكريات العيد ومجموعة العادات الإماراتية الأصيلة مع مجموعة من ضيوف البرنامج في حلقاته الخاصة بهذه المناسبة.

من أجواء زمان

أما على شاشة تلفزيون نور دبي، فسيتابع الجمهور في فترة العيد مجموعة من البرامج المواكبة لهذه المناسبة، مثل «آداب العيد والأضاحي» مع الدكتور فيصل الهاشمي، و«أيام معدودات» مع عبدالله الكمالي، و«تفسير القرآن» مع الشيخ خالد إسماعيل، و«عظماء الإسلام»، و«حقائق قرآنية»، وغيرها من البرامج على مدار أيام العيد.

وكعادتها في هذه المناسبات، أعدت قناة «دبي زمان» جدولاً متميزاً من البرامج والمسلسلات والفقرات المنوعة التي تتماشى مع خصوصية عيد الأضحى، إلى جانب إعادة تقديمها مجموعة من الحفلات الغنائية والمسرحيات الخليجية والعربية الكلاسيكية.

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وستقوم «دبي زمان» في أول أيام العيد، وابتداء من الساعة السادسة صباحاً ببث قراءات متعددة للقرآن الكريم بصوت القارئ عبدالباسط عبدالصمد، تليها ابتهالات للشيخ النقشبندي، قبل أن يحين الموعد في الساعة الثامنة مع فترة الابتهالات الدينية الخاصة بشعائر الحج، على أن يتم في ثاني وثالث أيام العيد وفي التوقيت نفسه بث الأوبريتات: «بساط الفقر»، و«بطاقة خير» (غداً)، و«فريجنا» و«مذكرات بحار» (بعد غد).

وتبدأ فترة الأطفال مع مسرحيات أيام العيد، وبرنامج «بطاقة معايدة»، وفي منتصف النهار يعاد بث حلقات خاصة من برنامج «عالم مدهش»، وصولاً إلى موعد بث أشهر الأوبريتات للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والفنانة سعاد عبدالله، وعرض مسرحية «هالو بانكوك» أول أيام العيد، ومسرحية «الواد سيد الشغال» ثاني أيام العيد، ومسرحية «خربطة مربطة» ثالث أيام العيد.

كما ستعرض قناة دبي زمان في أول أيام العيد الفيلم الكويتي «الصمت» للفنانة حياة الفهد والفنان الراحل خالد النفيسي والذي صور عام 1976، متناولاً الكويت في فترة ما قبل النفط، فيما ستتم ثاني وثالث أيام العيد إعادة بث حلقة خاصة من برنامج صيف ومفاجآت حمر عين، وحلقة من برنامج «تيلي ماتش».

عبر الأثير

بدورها، ستقوم إذاعة نور دبي وإذاعة دبي بتغطية هذه المناسبة من خلال مجموعة من البرامج التي أعدتها على مدار الأيام الماضية، بالإضافة إلى بث وقائع صلاة العيد من دبي ومكة المكرمة، واستضافة عدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية والفنية للحديث عن فضائل وفرحة عيد الأضحى.

وأعدت إذاعة نور دبي باقة من البرامج والتغطيات الخاصة، من بينها البرنامج المباشر «عساكم من عواده» مع ميرهان الدسوقي، وفرحة العيد مع أحمد الكتبي، ومساء العيد مع محمد الظفري، وعساكم من عواده مع منى خليل. فيما سيتابع الجمهور في ثاني أيام العيد برنامج «فرحة العيد» مع هدى الفهد، وبرنامج «عساكم من عواده» مع جمعة بن ثالث، إلى جانب مجموعة من المحاضرات الدينية الخاصة، كذلك الحال بالنسبة لثالث أيام العيد مع حلقات خاصة من برامج العيد مع مذيعي نور دبي.

وأعدت الإذاعة دورة برامجية خاصة طيلة أيام عيد الأضحى، تتضمن مجموعة من الأغاني والمقتطفات والفقرات الغنائية المنوعة على مدار اليوم والتي تعكس بهجة العيد والاحتفاء به، كما تم تخصيص الفترة المسائية لنقل هذه الأجواء من خلال مجموعة من الحلقات والبرامج الخاصة مع نجوم الأثير.

في الوقت الذي ستقوم فيه إدارة الإعلام الرقمي بمواكبة كل الفعاليات والبرامج المصاحبة لهذه المناسبة، عبر حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

نجوم الليالي

تبث قناة دبي زمان، خلال العيد، حلقات خاصة من برنامج «منكم وإليكم والسلام عليكم»، ومجموعة من الحفلات الغنائية لكلٍّ من أحمد الجميري وغريد الشاطئ ومحمد عبده وليلى نظمي ووردة وجابر جاسر وميحد حمد وإبراهيم حبيب وخالد الشيخ، بالإضافة إلى حفلات ليالي دبي مع النجوم: عبادي الجوهر ورجاء بلميح وسعدون جابر، قبل أن يحين موعد بث مسرحيات العيد: العيال كبرت، وعلشان خاطر عيونك، والصعايدة وصلوا.

«دبي زمان» أعدت جدولاً من المسلسلات والفقرات، إلى جانب إعادة تقديمها مجموعة من الحفلات الغنائية والمسرحيات الخليجية والعربية الكلاسيكية.