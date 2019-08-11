الامارات | أفراح الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام فيصل هلال راشد الخوار الكعبي حفل استقبال بمناسبة زفافه إلى كريمة سعيد جمعة راشد الخوار الكعبي. حضر الحفل، الذي أقيم في مدينة العين، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل والمسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والمهنئين. وتخللت الحفل عروض تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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