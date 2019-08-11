الامارات | 10 خيارات من رزنامة أفراح العيد في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خيارات من رزنامة أفراح العيد في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر احتفالات العيد في دبي - الأضحى، فرصة للاستمتاع بأجمل اللحظات والتجارب بصحبة العائلة والأحباء ضمن أجواء احتفالية.

وتشهد المدينة رزنامة أفراح احتفالاً بالعيد، وتضم العديد من العروض الترفيهية التي تناسب جميع أذواق أفراد العائلة، وتناسب كل الأعمار.

وهنا 10 خيارات من أبرز الفعاليات:

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