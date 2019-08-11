الامارات | أفراح النعيمي والحربي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سرحان إبراهيم النعيمي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة أحمد علي الحربي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح الهيلي في مدينة العين، أعيان قبيلتَي النعيمي والحربي، وحشد من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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