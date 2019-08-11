لايف ستايل

الامارات | أفراح الساعدي

0 نشر
العين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الساعدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم محمد سعيد محمد الساعدي بمناسبة زفاف نجلها حميد إلى كريمة عبدالله علي خرباش الساعدي.

حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر في العين، عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من الأهل وأصدقاء العريس.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الساعدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا