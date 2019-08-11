الامارات | أفراح الساعدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الساعدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم محمد سعيد محمد الساعدي بمناسبة زفاف نجلها حميد إلى كريمة عبدالله علي خرباش الساعدي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر في العين، عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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