الحادثة الأولى في 2019.. وفاة سيدة على شاطئ البلطيق بسبب بكتيريا

فقدت سيدة ألمانية، حياتها، خلال تواجدها على شاطئ البلطيق، بسبب تعرضها لمجموعة من البكتيريا الفتاكة، في واقعة تعد الأولى من نوعها لهذا العام.
وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فإن ارتفاع درجات الحرارة، خلق بيئة صالحة لتكاثر الميكروبات وزيادة نشاطها على سواحل بحر البلطيق.
وأشارت السلطات المختصة إلى أن المتوفية عانت بشدة من الميكروب قبل وفاتها، بسبب وجود "خلل في جهاز مناعتها"، والكائنات المميتة التي تخللت جسدها.
مخاطر البكتيريا
بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أكد مصدر رسمي في المديرية الألمانية للصحة والرعاية الاجتماعية، أن البكتيريا المُسببة للوفاة، تُسمى "بكتيريا الضمة" القاتلة في مياه البحر، وهي تأخذ شكل "آكلة للحم" في بعض الأحيان، كما تُسبب مرض الكوليرا وبعض الأمراض المعوية الخطيرة.
وأضاف المصدر، أن تلك البكتيريا تستطيع، الوصول إلى جسم الإنسان بطرق متعددة، أبرزها خلال الجروح المفتوحة، ما يسبب التهابات خطيرة وتعفنا في الدم، كما أنها تُشكل ميكروبات خطيرة أشد على الأجسام الضارة التي تصل للأجهزة المناعية الضعيفة.
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