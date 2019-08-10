6 فوائد لتناول الكبدة صباح أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - نرمين الجلاد:

تعد الكبدة الوجبة المفضلة في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتعتبر من أهم الاطعمة التي تأتي بالعديد من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، لذلك يقدم لكم موقع" LIVESTRONG "فوائد تناول الكبدة على جسم الأنسان:

1-يساعد في علاج مرض فقر الدم "الأنيميا" لاحتوائه على الحديد، وفيتامين ب12.

2- يعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم، وجعله أكثر مقاومة للأمراض.

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3-تتميز الكبدة بقيمة غذائية عالية،‏ فهي تحتوي علي نسبة قليلة من الدهون‏ المشبعة‏،‏ بالإضافة الي احتوائها على الفيتامينات والمعادن.

4-يحتوي الكبدة على حمض البنتوثينيك الضروري للعمليات الحيوية التي تسير داخل الجسم والتي من خلالها يتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى أشكال الطاقة الأخرى تساعد أيضا في تكوين عضلات الجسم.

5- مصدر طبيعي للإنزيم المساعد Q10 التي يقوى القلب والأوعية الدموية والحماية من السرطان.

6-تعتبر كبدة الغنم من أغنى مصادر البروتينات، ولا تحتوي على نسبة عالية من الدهون بالإضافة إلى أنها لا تسبب زيادة في الوزن، وتحتوي على فيتامين "B" ونسبة عالية من الحديد، وعنصر الزنك والنحاس المفيدة لجسم الإنسان.