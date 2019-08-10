أحمد حسن وزينب يتركان طفلتهما من أجل السفر.. "أصلها بترضع صناعي"

بات الثنائي أحمد حسن، وزوجته زينب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، بسبب مقاطع الفيديو التي يشاركون بها متابعيهما عبر يوتيوب، والتي ظهرت من خلالها مؤخرا طفلتهما "أيلين"، والتي لم يبلغ عمرها، الشهر الواحد بعد.

ونال هذا الظهور للرضيعة في فيديوهات والدها، اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، استياء رواد مواقع التواصل، مشيرين إلى استغلالهما الرضيعة فيما يقدمانه من محتوى، ووصل إلى تقديم بعض البلاغات ضدهما لـ نجدة الطفل.

الثنائي يودعان طفلتهما بسبب السفر

اليوم، شارك "اليوتيوبرز" أحمد حسن وزينب، متابعيهما، بمقطع فيديو جديد، عبر قناتهما على يوتيوب، لتوثيق لحظات سفرهما إلى دبي.

وأظهر المقطع، الثنائي، وهما يودعان رضيعتهما، ليتركوها وحدها بالمنزل رفقة جدتها، خلال فترة سفرهما إلى الخارج.

وقال أحمد حسن، إنه سيترك الرضيعة مع جدتها، لتتولى رعايتها، طيلة هذه المدة، قائلًا: "الناس اللي هتقول مين هيأكلها ويرضعها، البنت بترضع صناعي مش طبيعي، عشان زينب عندها مشاكل صحية".

وعلى الجانب الآخر، ظهرت "زينب" وهي تبكي لفراق ابنتها.

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أحمد حسن وزينب يغادران مصر

ونشر أحمد حسن، أمس، عبر حسابه على إنستجرام، صورا له مع زوجته زينب داخل المطار.

الصور تبعتها صور أخرى في الطائرة وهما يتناولان الطعام، وللحظة وصولهما إلى الإمارات، مشيرين إلى أبراج "خليفة"،: "خلاص إحنا خارج مصر ووصلنا دبي.. كم هذا منظر جميل".

هنطلع لبنتنا جواز سفر

على الرغم من ترك الثنائي لابنتهما، إلا أنهما سبق وأن أعلنا مؤخرًا أنهما يستخرجان لها جواز سفر، لترافقهما، وذلك خلال مقطع فيديو جديد، رصد طريقهما إلى الوحدة الصحية، لتطعيمها، واستخراج شهادة ميلادها.

وقالت زينب خلال المقطع: "أخيرًا هنستلم شهادة ميلادها، عشان أحمد هيطلع لها جواز السفر، لأنه واعدنا بجولة سياحية بره مصر، وكنا مستنيين إيلين".

بلاغ ضد الثنائي بسبب الرضيعة

الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، سبق وأعلنت، الجمعة الماضي، إبلاغ المجلس، النائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر يوتيوب.

وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.