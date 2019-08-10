فساتين عيد الأضحى من وحي أزياء ريزورت 2020

يتزامن العيد أحيانًا مع المناسبات الاجتماعية والخاصة، لذلك تألقي بفساتين مريحة وموديلات فساتين تتلون بألوان الفرحة.

اختاري الفساتين الخفيفة سواء بالنهار أو بالليل؛ الكثير من السيدات يعتدن على ارتداء الفساتين الأنيقة في المناسبات الليلية فقط، ولكنّ هذه القاعدة لا بد أن تتغير الآن، حيث إنّ هذا هو عصر ارتداء الفساتين بالنهار لاطلالة كاجوال رائعة.

ولا بد أنكِ تتحضرين هذه الأيام لاطلالات عيد الأضحى المبارك، لذا جمعنا لكِ باقة من أجمل الفساتين النهارية التي أُدرجت ضمن مجموعة أزياء ريزورت 2020 لتختاري منها ما يعزز أناقتكِ.

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فساتين العيد لاطلالة نهارية بحسب شكل الجسم

- حافظت الفساتين المغطاة بالكامل بطبعات الورود على مكانتها ضمن صيحات موضة 2020، وتجدين أروع التصميمات المحتشمة بالأكمام الطويلة والتنانير الفضفاضة لدى ماركة لويزا بيكاريا Luisa Beccaria، سيساعدكِ هذا الموديل في إخفاء الأفخاذ الممتلئة فقط، تجنّبيه في حال كنتِ قصيرة القامة.

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إذا كنتِ ترغبين في الظهور بقامة ممشوقة، عليكِ اعتماد صيحة الفساتين المطبعة بالخطوط العمودية من توقيع جاسون وو Jason Wu وبرادا Prada.

- حظيت الفساتين المصممة بأكمام منفوخة أو أكمام الجرس بحضور لافت ضمن مجموعات ديور Dior، وناتاشا زينكو Natasha ZinkoوVivetta، سيساهم هذا الستايل في منحكِ عرضًا أكبر للكتفين.

- لاتزال موضة الفساتين الـ A Line الفضفاضة متصدرة ساحة الموضة العالمية، وقد برعت أسماء كبيرة مثل إيلي صعبElie Saab ، وألبرتا فيريتي Alberta Ferretti في تقديم تصميمات خلابة ستمنحكِ اطلالة حيوية في نهار العيد، كما ستخفي جميع عيوب القامة.

- أعادت بعض الماركات صيحة الفساتين محددة الخصر مع تنانير منفوشة إلى الساحة، لتصب في صالح كل من تتمتع بقامة على شكل الساعة الرملية، طالعي أجمل الموديلات من توقيع سارة باتاليا Sara Battaglia وجي مندل J. Mendel.

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