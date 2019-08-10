الإفتاء: يجوز تأدية صلاة العيد بـ مستحضرات التجميل في حالة واحدة

ساعات تفصلنا عن رفع شعائر صلاة عيد الأضحى المُبارك، ترتفع أصوات التكبيرات، والتهليلات، يذهب الكبير والصغير لتأدية الصلاه، وتحجز السيدات مقعدهن، من المصليين.
وتظهر العديد منهن بالمكياج البسيط وطلاء الأظافر، الأمر الذي يثير الجدل حول صحة وضوئهن.
دار الإفتاء المصرية، أوضحت، من خلال موقعها الإلكتروني، أن طلاء الأظافر المصمت، الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر، مانعٌ من صحة الوضوء، ويجب إزالته قبله، مؤكدة أنه تصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده.
وعن مستحضرات التجميل، أكدت "الإفتاء" أنه يجوز للمرأة الوضوء بعد وضع المكياج في حالة أن تكون مساحيق التجميل المستخدمة لا تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة، أما إذا كانت تمنع وصول الماء، فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إليها.
وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، غدًا الأحد في القاهرة، وعدد من المحافظات، والمقرر أن تبدأ في العاصمة الساعة 5:45 صباحًا.
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