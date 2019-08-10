خبير تغذية يحذر من تناول الفتة على الريق: تهدد المعدة بأضرار خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ:

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الأطعمة الدسمة، مثل الفتة واللحم الضأن، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، دون إدراك أن تلك العادة قد تتسبب في إصابتهم بالعديد من المشكلات الصحية.

يقول الدكتور محمد مسعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، إن تناول الفتة واللحم الضأن على الريق من الممارسات الخاطئة التي نعتاد عليها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن تناول الأطعمة الدسمة على معدة فارغة قد يؤدي إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأن إنزيمات المعدة تكون غير مهيأة لاستقبالها.

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