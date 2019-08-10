سلافة معمار تكشف أسرار جمالها لـ الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - عُرفت النجمة السورية سلافة معمار بجمالها الساحر والطبيعي على الشاشة رغم ظهورها بأدوار تمثيلية بعيدة عن الإثارة والمرأة الجميلة. وتكشف لنا سلافة اليوم في حديث خاص لـ الخليج 365 عن أسرار جمالها وإطلالاتها التي تحظى بإعجاب الجمهور دائمًا، وعن أسلوب حياتها للحفاظ على رشاقتها وتألقها.

سلافة معمار



أسرار سلافة الجمالية



*كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتِك؟

-أعتقد أنه في هذا الوقت، أصبحت لكل النساء ثقافة الاعتناء بأنفسهنّ وبشرتهنّ. نحن في مهنتنا تتعرض بشرتنا لضغط أكبر من الذي تتعرض له النساء الأخريات، بسبب طبيعة العمل والنوم والإضاءة والطقس. وأنا أهتم بشكل كبير بـ التنظيف المنتظم للبشرة، وأيضًا بدعم بشرتي بالفيتامينات والاهتمام بالطعام الصحي، وأتناول المأكولات الطبيعية التي توفّر مستلزمات الجسد. وأخضع أيضًا للكثير من الإجراءات، منها التقشير السنوي، كما أمارس الرياضة بشكل منتظم وهو أمر مهم للبشرة، لأنه يزيد معدل الأوكسجين في الجسم وضخ الدم، ما يعود بالإفادة على البشرة.



*ما هي نصيحتكِ لكل شابة للحفاظ على جمالها ومظهرها؟

-أنصح بممارسة الرياضة بشكل أساسي، ويجب أن تكون جزءًا من ثقافتنا ويومياتنا، إذ تؤثر في كل تفاصيل الجسم، ويصبح شكل الجسد أجمل، وتنشّط الأدرينالين وتحسّن المزاج والطاقة والمشاعر الجميلة، عدا عن كونها تساهم في تقوية البنية العضلية مع التقدم في العمر. وبالتالي، أرى أنّ الرياضة هي مفتاح للحياة الجميلة، إلى جانب الاهتمام بنوعية الغذاء الذي يجب أن يكون صحيًّا، ويقدم للجسد احتياجاته من المصادر الطبيعية.

سلافة معمار



*هل تخضعين لجلسات عناية بالبشرة وما هي؟

-بالتأكيد أنا أنظّف بشرتي بشكل منتظم، وأخضع لجلسات التقشير، وأعتمد حقن الفيتامينات وجلسات البلازما.

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*متى تلجئين إلى عمليات التجميل؟

-بشكل عام لست مع التجميل الزائد بالمطلق وخصوصًا بالنسبة للفنانات، بل أنا مع الرتوش المناسب الذي يقدم الإضافة الجمالية. وأعتقد أننا مع التقدم في السن سنقوم بإجراءات إذا لزم الأمر، ولكن تختلف الأمور من شخص لآخر، وبحسب ما يناسبه من خيارات.



*من هي المرأة أو النجمة التي ترينها في منتهى الجمال؟

-مونيكا بيلوتشي أجدها أجمل امرأة في العالم.

سلافة معمار



Photographer | Sharbel Bou Mansour

Stylist | Jony Matta

Hair | Michel Zeytoun

Makeup | Colette Iskandar

Location | Paul Gemayze

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