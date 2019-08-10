أفضل شنط المكياج لتوضيب جميع مستحضراتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - يشكل تطبيق المكياج أمراً ممتعاً جداً لغالبية النساء، إلا أن الحفاظ على مستحضرات المكياج منظمة ومرتبة قد يكون مرهقاً لهن، لا سيما إذا لم تكن لديهن مساحة كافية لتخزين هذه المستحضرات، بالتالي فإن الحصول على شنط مكياج عالية الجودة أمر بالغ الأهمية، حيث تمنحك الفرصة لتوضيب جميع أساسيات الجمال الخاصة بك وحمايتها من التلف أو السيلان.

وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة من أفضل شنط المكياج لتختاري من بينها ما يناسبك.



Relavel Cosmetics Case Organizer

توفر لك شنطة المكياج هذه مساحة واسعة لتوضيب وتخزين مستحضرات المكياج الخاصة بك، فهي تضم حجرات متعددة قابلة للتعديل، للحفاظ على جميع المنتجات المفضلة لديك. كما أن شكلها الخارجي الصلب يحمي المستحضرات من التلف أو السيلان، إضافة الى أنها متينة وسهلة الحمل.

Relavel Cosmetics Case Organizer



Sephora Collection Beauty On The Fly Bag

هذه الحقيبة ملائمة جداً للسفر، فهي صغيرة الحجم وشفافة، وتتيح لك إحضار مستحضرات المكياج السائلة المفضلة لديك. فإذا كنت دائمة التجوال، فإن شنطة المكياج هذه تشكل خياراً رائعاً لك لتوضيب مستحضرات المكياج التي تستخدمينها خلال سفرياتك.

Relavel Cosmetics Case Organizer



Cathy’s Concepts Monogram Cosmetics Bag

إن شنطة المكياج هذه ذات حجم كبير بما يكفي لتوضيب جميع مستحضرات المكياج خاصتك، وهي مصنوعة من القماش مما يسهل عليك عملية تنظيفها أو غسلها. تعد هذه الشنطة مثالية لاحتواء قدر كبير من مستحضرات المكياج.

Cathys Concepts Monogram Cosmetics Bag



ROWNYEON Makeup Organizer

ستساعدك شنطة المكياج هذه على توضيب مجموعة ضخمة من مستحضرات المكياج، حيث توفر لك مساحة كبيرة قابلة للتعديل تتيح لك تخصيص أمكنة لتخزين ظلال العيون وأحمر الشفاه ومستحضرات الأساس، وأدوات تصفيف الشعر أيضاً، إضافة الى أنها تشتمل على حزام يمكّنك من حملها على ظهرك أثناء السفر.

ROWNYEON Makeup Organizer



Space NK Travel Cosmetics Bag

إن شنطة المكياج الأنيقة هذه مصنوعة من مادة بلاستيكية شفافة تمكنك من معرفة مكان أي منتج تريدين استخدامه، كما أن الجلد الموجود على أطرافها يمنحها لمسة أنيقة جداً. هذه الشنطة مثالية للاستخدام اليومي، حيث يمكن حملها الى كل مكان، لا سيما أثناء تنقلات العمل.

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Space NK Travel Cosmetics Bag

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