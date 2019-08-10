كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - تعرّفي إلى مختلف الطرق لإزالة المناكير بشكل طبيعي بعيدًا عن الأسيتون

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لكل النساء اللاتي تعتدن على تغيير المناكير وألوان الطلاء على الأظافر، لا بد لهنّ من البحث عن الطرق الطبيعية لإزالة المناكير كبديل عن الأسيتون، لأنه يحتوي على الكحول ويسبب مع الوقت جفاف الأظافر وهشاشتها وتقصفها، وتعرضها للتشقق والتكسر.

وفي ما يلي نعرّفكِ إلى بعض الطرق الطبيعية السهلة والفورية لإزالة المناكير في منزلكِ من دون عناء.



إزالة المناكير بطريقة طبيعية

مزيل مناكير من الخل والليمون



ضعي كمية متساوية من كل من خل التفاح والليمون في إناء صغير، ثم اغمسي فيه أصابعكِ لتُنقع لمدة 5 إلى 10 دقائق، فخل التفاح والليمون يعملان معًا على تنظيف الطلاء والمناكير بشكل جيد، فقط استمري بمسح الأظافر بالقطن مع الفرك المستمر للتخلص من كل آثار المناكير القديم.



المناكير الشفاف



من أسرع الطرق لإزالة المناكير القديم، بتمرير طبقة من الطلاء الشفاف على مناكير الأظافر القديم، ثم القيام بإزالته فورًا باستخام كريات القطن، قبل أن يجف، وقد تحتاجين لمعاودة تطبيقه أكثر من مرة لإزالة كل بقايا المناكير القديم.

يمكنكِ أيضًا استخدام لون طلاء داكن لإزالة المناكير القديم، وتحتاجين هنا إلى السرعة كي لا يجف المناكير الداكن فوق المناكير القديم.



العطر



يمكنكِ استخدام أيّ نوع من العطور القديمة التي لم تعودي بحاجة إليها، ورشها على المناكير القديم، ثم فركها برفق بواسطة كريات القطن وبهذه الطريقة تتخلصين تمامًا من بقايا المناكير القديم.

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إزالة المناكير بطرق طبيعية



الماء الساخن



تعدّ من الطرق اللطيفة لإزالة المناكير ولكن لا بد من التحلي بالصبر قليلًا، فأنتِ بحاجة إلى نقع الأظافر في وعاء به ماء ساخن لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم فرك الأسطح بواسطة قطعة قماش جافة للتخلص من كل بقايا المناكير القديم من دون عناء.



بخاخ معطر للجسم او مثبّت الشعر



عملية استخدام هذه البخاخات بسيطة جدًّا، وكل ما عليكِ فعله هو رشّ أسطح الأظافر ببخاخ معطر الجسم أو بخاخ مثبت الشعر، ثم مسح الطلاء فورًا بقطعة من القماش الجافة، وعليكِ أن تستعجلي في غسل أظافركِ جيدًا وترطيبها بعد إزالته بهذه البخاخات، لأنها قد تحتوي على مواد كيميائية مسبّبة لتقصف وجفاف الأظافر مع الاستخدام المتكرر والمفرط.

إزالة المناكير بطرق طبيعية



معجون الأسنان



تعدّ هذه الطريقة من أسرع الطرق لإزالة الطلاء القديم، ويُنصح باختيار النوعية الخاصة بتبييض الأسنان، لأنها تحتوي على مكونات منظفة تسهّل سحب اللون من على الأظافر. فقط وزعي نقاطًا صغيرة منه بحجم حبة العدس، وافركي بها أسطح الأظافر واحدًا تلو الآخر مع الفرك الجيد عند الحواف والأطراف، للتخلص من كل آثار الطلاء القديم.

إزالة المناكير بطرق طبيعية





جربي هذه الطرق الطبيعية لإزالة المناكير القديم وأخبرينا بالنتيجة، وما إذا كنتِ على استعداد بعدها للتخلي عن الأسيتون المضر بصحة الأظافر!.

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